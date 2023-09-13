18 تطعيماً للأطفال واليافعين على تطبيق «الحصن»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إضافة ميزات جديدة لتطبيق «الحصن»، تشمل جميع التطعيمات الضرورية للأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عاماً، والبالغ عددها نحو 18 تطعيماً، مشيرة إلى أن ذلك يمثل المرحلة الأولى من تحديث التطبيق من خلال إضافة مميزات ومهام جديدة لتطبيق الحصن.

وكشفت عن وضع خطة وطنية لإضافة التطعيمات الوطنية ضمن تطبيق «الحصن»، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة 18 تطعيماً ولقاحاً ضد الأمراض لتكون موجودة على تطبيق «الحصن الذكي»، وذلك لتعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين، في إطار أولويتها لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية.

كما أعلنت الوزارة، في مؤتمر صحفي عقدته صباح أمس (الأربعاء) بديوانها في منطقة المحصينة 2 بدبي، عن إضافة تطعيمات ولقاحات جديدة إلى البرنامج الوطني للتحصين خلال الفترة المقبلة، أولها تطعيم ضد مرض «الحزام الناري» لمن تجاوزا سن الـ 50 عاماً، بينما سيمنح في عمر أقل من ذلك لمن يعانون من نقص المناعة.

وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، إلى أن اللجنة الوطنية للتحصين تعكف في الوقت الراهن على دراسة مجموعة من التطعيمات الجديدة للوقوف على إمكانية إضافتها إلى البرنامج الوطني للتحصين، وسيكون ذلك مرتبطاً بالنتائج العلمية والطبية التي سيتم التوصل إليها، مع الأخذ في الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن نسبة التغطية للقاحات الأطفال واليافعين على مستوى الدولة بلغت 97%، وهي من أعلى النسب عالمياً في هذا الجانب، موضحاً أن الإمارات تعتبر بين الأكثر عالمياً من حيث توفير التطعيمات للمواطنين والمقيمين للوقاية من مختلف الأمراض والفيروسات، ويعتبر التعامل مع فيروس «كوفيد 19»، شاهداً على ذلك.

وذكر الدكتور حسين الرند أن إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق «الحصن»، بعد إضافة ميزات جديدة، يهدف إلى دعم نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات، من خلال الإجراءات الاستباقية الوقائية بأفضل التقنيات الرقمية المتقدمة.

وقال: «تعد الميزات الجديدة في تطبيق «الحصن» المدعومة بالسحابة الوطنية، ثمرة للتعاون المشترك مع منصة «رعايتي» الرقميّة، المخصصة للرعاية الصحية والتي تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد (NUMR) والذي يشكل جزءاً محورياً في المنظومة الصحية.

وأضاف: «يتيح التحديث الجديد، مجموعة من الحلول الرقمية التي تتيح للأسر متابعة حالة التطعيم ومراجعة سجلاتها بسهولة ويسر، من خلال واجهة مصممة باحترافية وفق أعلى المعايير والممارسات التي تضمن سلاسة الاستخدام لجميع الأفراد، بالإضافة إلى إمكانية وصول المستخدمين إلى معلومات دقيقة وموثوقة، بفضل التعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية».

من جهتها، ذكرت الدكتورة ندى المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والوقاية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن من أبرز التحديثات التي ستجرى على تطبيق «الحصن»، بث نشرات توعية للأسر والفئات المستهدفة بالتطعيمات، مؤكدة أن تحديث تطبيق «الحصن» يعد أحد الحلول الرقمية الوطنية التي أطلقتها الإمارات، وتحظى بثقة ومصداقية وموثوقية عالية.

وقالت:«إضافة ميزة الوصول إلى تطعيمات الأطفال المشمولة بالبرنامج الوطني للتحصين، إلى تطبيق الحصن يأتي ضمن استراتيجية التحول الذكي للخدمات الصحية والاستفادة من التقنيات والتطبيقات الذكية، وأيضاً ضمن المساعي الحكومية لتنويع قنوات التواصل مع أفراد المجتمع لتحقيق أفضل تغطية صحية والحفاظ على معدلات عالية للتغطية بالتطعيمات».

جوائز

حصد تطبيق «الحصن»، منذ إطلاقه لأول مرة في 2020، العديد من الجوائز الدولية، والتي شملت: جائزة «ستيفي» للأعمال الدولية، وجائزة التميّز العالمية - فئة أفضل تطبيق ذكي، وجائزة الأفضل في فئة «موارد الصحة الرقمية المتنقلة» ضمن برنامج جوائز الصحة الرقمية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تعتبر من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرّائدة في مجال الإبداع والتميّز المؤسّسي على مستوى العالم.

نقلة نوعية

أكدت الدكتورة ندى المرزوقي أن تحديث تطبيق «الحصن»، يشكل نقلة نوعية وطموحة في سعي الدولة لتحقيق الريادة في الرعاية الصحية الرقمية، حيث يجسد رؤية استراتيجية لضمان صحة جميع أفراد المجتمع، ليصبح منصة رقمية شاملة تواكب احتياجات أسر مجتمع دولة الإمارات في كل مراحل الحياة.

وقالت:«يندرج تطبيق الحصن ضمن المنظومة الوطنية الصحية كممكن وطني تقني يخدم المجتمع من خلال منصة رقمية للتطعيمات وغيرها في دولة الإمارات، طور الحصن بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية».

وأوضحت، أن تطبيق الحصن يوفر تجربة سلسة لمستخدميه عبر التكنولوجيا الحديثة مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، كما يتيح أحدث المعلومات المتعلقة بمجموعة واسعة من التطعيمات وغيرها بشكل يسهل الوصول إليه، مشيرة إلى أن التطبيق يحتفظ بسجل شامل لتطعيمات كل مستخدم، ويوفر طريقة آمنة لمشاركة بيانات التطعيم مع الجهات المعنية وغيرها.