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«ليوا للتمور» يقدم 156 جائزة

«ليوا للتمور» يقدم 156 جائزة
14 سبتمبر 2023 01:20

الظفرة (وام)

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 يقدم مهرجان ومزاد ليوا للتمور 156 جائزة بقيمة تتجاوز 4 ملايين درهم، ضمن 19 مسابقة في دورته الثانية التي تُقام خلال الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.
وخصصت اللجنة المنظمة 8 مسابقات للتمور، ضمن المسابقة الرئيسية «مزاينة التمور» (نخبة ليوا، دباس، خلاص، فرض، شيشي، بومعان، تغليف التمور بدون إضافات، تغليف التمور المحشوة)، و5 مسابقات للعسل (عسل سائل، قرص شمعي، عسل متبلور، عسل سدر محلي، عسل سمر محلي)، ومسابقتين للتصوير (النخيل، بيئة الظفرة)، ومسابقتين للرسم (النخيل، بيئة الظفرة)، إلى جانب مسابقتي زيت الزيتون الدولية والطبخ الدولية.
وأوضحت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور، أن تفاصيل المسابقات وكافة المعلومات متوفرة عبر منصات «تراثنا» على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب التطبيق الذكي للمهرجان (اندرويد، أي أو إس)، حيث بإمكان الراغبين في المشاركة وزوار المهرجان الاطلاع على تفاصيل المسابقات والفعاليات وقيمة وعدد الجوائز الخاصة بكل فئة، ومعاييرها وشروطها، بالإضافة إلى آلية ومواعيد التسجيل وتسليم المشاركات وقنوات التواصل وغيرها من المعلومات ذات الصلة.
من 4 إلى 10
يفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة الرابعة عصراً ولغاية 10 مساءً، حيث بإمكانهم الاستمتاع بالعروض والفعاليات المتنوعة التي يشهدها المهرجان يومياً، وشراء التمور من سوق التمور والقرية العالمية للتمور التي تُعد منفذ البيع المباشر لزوار المهرجان والراغبين في اقتناء التمور المتنوعة التي تعرضها أجنحة الدول المشاركة، أو من خلال المشاركة في مزاد التمور والذي يبدأ يومياً في تمام الساعة 5 مساءً، والمنافسة من خلاله لاقتناء التمور الإماراتية الفاخرة الواردة من مزارع الدولة.

ليوا للتمور
الظفرة
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