«إيدج» تكشف عن مركبة برية غير مأهولة مجهزة بطائرات مسيّرة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت «ميليريم للروبوتات»، الشركة الأوروبية الرائدة في تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة والتابعة لمجموعة «ايدج»، أمس، عن مركبة THeMIS Combat البرية غير المأهولة، المجهزة بذخائر هالكن الجوالة من طراز HUNTER 2-S، وذلك خلال معرض معدات الدفاع والأمن الدولي 2023، في لندن وهو أحد أكبر معارض الدفاع والأمن في العالم.

وقال ويم ستريدوم، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة هالكن: «يحدونا الفخر بالكشف عن حلّ تقني متقدم ومطور يعرض الأسلحة الذكية والأنظمة المستقلة لدى مجموعة ايدج. حيث تعد THeMIS Combat منصة رائعة بامتياز، كونها ستدعم ذخيرة HUNTER 2-S وقدراتها المستقلة، مما يسلط الضوء أيضاً على التزامها بتعزيز أوجه التعاون والشراكات الاستراتيجية عبر المجموعة». من جهته، قال يوري باجوستي، مدير البحث والتطوير الدفاعي في ميليريم للروبوتات: «يمكن للوحدات مناورة THeMIS Combat بالطائرات من دون طيار Hunter 2-S بالقرب من خط العدو. ويسمح لهم ذلك بالاشتباك مع أهداف أقرب بشكل أسرع أو التوجه نحو الخطوط الخلفية لتحديد الأهداف المرجوة بإحكام. لا ريب إن نشر الأنظمة الروبوتية عبر خطوط العدو هو أسرع بكثير، بل يعتبر أكثر كفاءة من استخدام الوحدات المأهولة لنفس المهمة».وتهدف مركبة THeMIS UGV، التي أثبتت كفاءتها في المهام، وتُعد جزءاً من برامج الروبوتات في 16 دولة، إلى دعم وحدات المشاة الراجلة، وتأتي مزودة بـمجموعة الوظائف الذكية (MIFIK) من «ميلريم» والتي تسمح بالتنقل المستقل للنظام، بما في ذلك التنقل من نقطة إلى نقطة، والمتابعة، واكتشاف العوائق وتجنبها.

الذكاء الاصطناعي

تتمتع طائرة HUNTER 2-S المستقلة غير المأهولة بالذكاء الاصطناعي المتطور الذي يساعدها على أداء مهام منسقة ضمن السرب. وهي بدورها قادرة على اتباع خطة الطيران بشكل مستقل والتنسيق مع الطائرات المسيرة الأخرى في السرب والتجوال أثناء البحث عن الأهداف وتصنيفها إلى حين مرحلة الاتصال بالأفراد ذات الصلة. وتستطيع HUNTER 2-S التحليق بحمولة 2 كجم وعلى ارتفاع 500 متر وبسرعة 90 كلم/ ساعة، ولمدة تصل إلى 45 دقيقة.