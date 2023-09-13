إنجاز ساحتَين عائليتَين ترفيهيتَين في الورقاء

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي إنجازها تنفيذ ساحتَين عائليتَين ترفيهيتَين في منطقتي الورقاء الأولى والرابعة، بتكلفة وصلت إلى 8 ملايين درهم، وذلك كجزء من المرحلة الرابعة من مشروع إنشاء وتنفيذ الساحات العائلية الترفيهية في الأحياء السكنية. ويُعدّ المشروع من ضمن مشاريع بلدية دبي الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية المميزة التي تعكس جمالية وجاذبية إمارة دبي، وتعزز من خلاله مستوى رفاهية سكانها وسعادتهم.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تنفيذاً لتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، واهتمام سموّه بتسخير كل الإمكانات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين لتعزيز جَودة الحياة وإتاحة كافة الخدمات المتميزة لمن يعيش على هذه الأرض الطيبة، بدأت بلدية دبي بتنفيذ مشروع الساحات العائلية والمرافق الترفيهية والذي استهدف 125 حديقة وساحة عائلية وملعب، أُنجز منها 70 مرفقاً بين عامي 2019 و2021 في مناطق إسكان المواطنين. كما نخطط لإنشاء 55 حديقة وساحة عائلية إضافية في الفترة القادمة وبكلفة 93 مليون درهم، وذلك كجزء من خطة بلدية دبي الاستراتيجية لتطوير الحدائق العامة والمرافق الترفيهية المميزة التي تعزز جَودة الحياة والرفاهية في الإمارة».

وأضاف: «المستهدف في هذه المرحلة تنفيذ 4 ساحات عائلية، أُنجز منها ساحتَين في منطقتي الورقاء الأولى والرابعة، ويجري العمل على تنفيذ اثنتَين غيرهما في النهدة الأولى، وهور العنز شرق، والتي من المفترض أن تُنجز خلال الأشهر المقبلة».