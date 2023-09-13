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بلدية أبوظبي تنفذ مبادرات وحملات توعية

جانب من إحدى المبادرات (من المصدر)
14 سبتمبر 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - إدارة عمليات خدمات المجتمع، عشرات المشاريع والمبادرات والفعاليات المجتمعية وحملات التوعية، خلال النصف الأول من عام 2023.
ونفذت البلدية، ممثلة في إدارة عمليات خدمات المجتمع، 33 فعالية مجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي استقطبت 25280 زائراً من مختلف الشرائح والفئات، كما نفذت 15 حملة توعية لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على المظهر العام وعلى الأصول في المرافق العامة، والتي هدفت إلى التوعية بضرورة الحفاظ على نظافة الأسطح والسكيك في الأحياء السكنية والمحال التجارية، وتوعية أصحاب العزب والمزارع للحفاظ على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة.
وفيما يتعلق بخدمات السلع الغذائية التي تم تقديمها خلال النصف الأول من 2023، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمة السلع الغذائية 51174 أسرة، و45 مستفيداً من أصحاب الهمم، و3645 مستفيداً من كبار المواطنين، بالإضافة إلى تنفيذ 9715 رحلة توصيل طلبات خدمة السلع الغذائية للمنازل.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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