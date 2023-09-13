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47 موظفاً في برنامج «الابتكار» بـ«كهرباء الشارقة»

مشاركون في البرنامج التدريبي (من المصدر)
14 سبتمبر 2023 01:20

الشارقة (الاتحاد)

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نظمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومختبر الشارقة المفتوح للابتكار برنامجاً تدريبياً متخصصاً في الابتكار بعنوان «بناء المستقبل».
وأكد ماجد عيسى حريمل الشامسي مدير إدارة العامة لخدمات الدعم المؤسسسي، أن «الهيئة» تستند إلى منهجيات عالمية للابتكار وتتبنى أفضل الممارسات لكافة مراحل الابتكار من بحث الفرص والتحديات وتوليد الأفكار الإبداعية الجديدة، ثم تقييمها وتطبيقها، ووضع مقاييس لمتابعة نتائجها وتنفيذها، وتعزيز تنمية الابتكار على نطاق واسع وتغيير الأنظمة.

كهرباء الشارقة
الشارقة
مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا
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