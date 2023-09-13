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شراكة بين «ايدج» ومجموعة سنغافورية

شراكة بين «ايدج» ومجموعة سنغافورية
14 سبتمبر 2023 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «أس تي الهندسية»، وهي مجموعة تكنولوجية ودفاعية وهندسية عالمية ومقرها سنغافورة، ومجموعة «ايدج»،الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، شراكتهما الرامية إلى تبادل الحلول والخدمات والقدرات في مجالات الذخائر ذات العيار الصغير والتقنيات غير المأهولة وأنظمة الجندي المستقبلي والتدريب والمحاكاة.
وقال تشوا جين كيات، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم أعمال الدفاع الدولية في «أس تي الهندسية»: «من شان الشراكة مع مجموعة ايدج على أن تعزز الاستفادة من تكامل نقاط القوة والخبرات بين الطرفين. وبفضل السجل المتميز لإنجازات مجموعة (أس تي الهندسية) وخبرتها العميقة بالمجال، فإننا سنستفيد أيضاً من التعاون التقني الفعال مع شركاء فاعلين لتوفير مجموعتنا الشاملة من الحلول المجرّبة والفعالة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».
من جهته، قال عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في «إيدج»: «من خلال تعاونها مع «أس تي الهندسية» تعزز «ايدج»، التزامها بإتاحة قدراتها التكنولوجية المتبادلة في قطاعات الدفاع الإقليمية بمنطقة جنوب شرق آسيا وخارجها.

 

ايدج
سنغافورا
التكنولوجيا
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