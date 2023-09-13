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متحف المستقبل ينظم «أسبوع مستقبل المناخ» سبتمبر الجاري

متحف المستقبل ينظم «أسبوع مستقبل المناخ» سبتمبر الجاري
14 سبتمبر 2023 01:20

دبي (الاتحاد)

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ينظم «متحف المستقبل» فعاليات «أسبوع مستقبل المناخ» بالتعاون مع مؤسسة «فكر» خلال الفترة بين 26 و30 سبتمبر الجاري، وتتضمن فعاليات هذا الأسبوع مؤتمراً رئيسياً يشارك به وزراء في حكومة الإمارات وشخصيات قيادية وحكومية ومؤسسات دولية وخبراء عالميون في مجالات المناخ والاستدامة من المنطقة والعالم، وذلك تزامناً مع «عام الاستدامة» واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي نوفمبر المقبل.
وسيستعرض المتحدثون المشاركون في الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية ضمن المؤتمر الذي ينعقد على مدار 3 أيام، أهم التوجهات المستقبلية والتحديات العالمية في مجال التغير المناخي، وأبرز الابتكارات والتقنيات والاختراعات الثورية لمواجهة هذه التحديات، إضافة إلى استعراض فرص الشراكة الدولية التي يمكن توظيفها لضمان مستقبل أفضل للبشرية.
ويوفر المؤتمر مساحة تفاعلية تتيح للحضور من الباحثين والمهتمين والخبراء في مجالات المناخ والاستدامة فرصة لبحث ومناقشة الاستراتيجيات المستقبلية لمواجهة تغير المناخ، وسبل تعزيز مستوى الوعي المجتمعي، والعمل على تطوير آليات إيجاد حلول مستقبلية ومبتكرة، والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، وتسريع الابتكار في الممارسات الزراعية المستدامة.
كما ستركز حوارات المؤتمر على تأثير مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية والثقافية والمجتمعية وتأثرها بقضية التغير المناخي، وإمكانيات توظيف التكنولوجيا المتقدمة لدعم الجهود العالمية للحفاظ على البيئة خلال السنوات المقبلة.
وتتضمن أجندة مؤتمر «أسبوع مستقبل المناخ» أيضاً مجموعة من القصص الملهمة والتجارب المتنوعة ستتم مشاركتها وتقديمها من قبل عدد من المبدعين والمصممين والفنانين والكتّاب وصناع المحتوى والأفلام من المهتمين بمجالات الاستدامة.
وبالإضافة إلى المؤتمر الرئيسي، ستتضمن فعاليات «أسبوع مستقبل المناخ» مجموعة من ورش العمل للمهتمين بمجال الاستدامة وتغير المناخ تنعقد على مدار عدة أيام، سيتم تنظيمها من قبل أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وصندوق حي دبي للمستقبل، وشركاء آخرين. وسيشهد «أسبوع مستقبل المناخ» أيضاً عدداً من الفعاليات المتنوعة، مثل «مهرجان أفلام المناخ» و«معرض صور المناخ» ومجلس الشركات الناشئة.

متحف المستقبل
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