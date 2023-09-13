%93 من السائقين يستفيدون  من تحذيرات شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استفاد 93% من مستخدمي الطرق من خاصية الإشعارات العاجلة «كإجراء استباقي»، لإشعار السائقين بالأحوال الطارئة لحالة السير والمرور، تعزيزاً للأمن والسلامة على طرق إمارة أبوظبي، وذلك بحسب استطلاع للرأي أجرته شرطة أبوظبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل متابعي حسابات شرطة أبوظبي مع الاستطلاع الذي تم نشره باللغات العربية والإنجليزية والآسيوية للوقوف على مدى استفادة فئات المجتمع، من «التنبيهات العاجلة»، على تطبيق شرطة أبوظبي للهواتف الذكية وحسابات التواصل الاجتماعي لتنبيه الجمهور بالحالات الطارئة على الطرق.

وأكدت إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، أن نتائج الاستطلاع كشفت عن أهمية خاصية «التنبيهات العاجلة» في تنبيه السائقين أثناء الأحوال الجوية المتقلبة مثل الأمطار والضباب والأتربة والغبار وفي حالات الازدحام المروري وبلغات عدة.

ولفتت إلى حرص شرطة أبوظبي على قياس مدى استفادة المجتمع من الرسائل الإعلامية التي تنشرها عبر العديد من القنوات الحديثة، والمبتكرة، لإسعاد جمهورها من مختلف فئات المجتمع، تحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية.