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ضاحي خلفان يطلع على جهود «إرادة للعلاج» بدبي

ضاحي خلفان والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
14 سبتمبر 2023 01:20

دبي (الاتحاد)

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اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على أهم البرامج والمشاريع والخطط التأهيلية والعلاجية، الحالية والمستقبلية لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، والجهود التي يبذلها القائمون على المركز لتحقيق أفضل النتائج في مجال مكافحة الإدمان، وإعادة تأهيل المدمنين بأحدث الطرق وضمان عودتهم أصحاء إلى المجتمع، والتعاون مع الشركاء لاستيعابهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، من خلال توفير العمل المناسب الذي يضمن لهم الحياة الكريمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب معاليه، وحضره محمد عبدالله فلكناز، رئيس مجلس مركز إرادة للعلاج والتأهيل، والدكتور عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي للمركز، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي.
كما اطلع معاليه على جهود القائمين على المركز، وتعاونهم مع الجهات المعنية بمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، والجهات الأخرى بالدولة، للوصول إلى أفضل النتائج لإعادة تأهيل المدمنين، وزيادة عدد المتعافين ودمجهم في المجتمع بطريقة تضمن لهم حياة كريمة. وتم خلال الاجتماع، استعراض الإحصائيات التي تبين عدد نزلاء المركز وفئاتهم العمرية، وأهم البرامج والأساليب العلاجية والتدريب النفسي والمهني المتوافر لهم، والنتائج والمؤشرات المحققة خلال فترات زمنية محددة.

دبي
ضاحي خلفان
شرطة دبي
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