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اتصالات من &e تتيح مكالمات مجانية إلى ليبيا

اتصالات من &e تتيح مكالمات مجانية إلى ليبيا
13 سبتمبر 2023 23:01

أعلنت اتصالات من &e اليوم عن توفير مكالمات مجانية لمشتركي الهاتف المتحرك من وإلى ليبيا لإتاحة الفرصة للأفراد للتواصل مع المتضرّرين من الكارثة الإنسانية التي خلفتها العاصفة "دانيال" في ليبيا الشقيقة.وتسري هذه المبادرة حتى 20 سبتمبر وتشمل 30 دقيقة دولية مجانية للاتصال بليبيا من الإمارات، بالإضافة إلى مكالمات تجوال صادرة غير محدودة ومجانية إلى الإمارات أو داخل ليبيا، و30 دقيقة واردة مجانية أثناء التجوال في ليبيا.

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وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لاتصالات من &e وتضامناً مع الأشقاء في دولة ليبيا خلال هذه الظروف الصعبة.

 

المصدر: وام
اتصالات
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