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وفد من وزارة الصحة يطلع على جهود شرطة أبوظبي

وفد من وزارة الصحة يطلع على جهود شرطة أبوظبي
14 سبتمبر 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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اطلع وفد وزارة الصحة ووقاية المجتمع على جهود شرطة أبوظبي التطويرية والأنظمة التي تطبقها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية.
والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الوفد، برئاسة أحمد علي الدشتي، وكيل مساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم استعراض الخطة الاستراتيجية للأكاديمية والهيكل التنظيمي وأهم المشاريع التطويرية وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات ذات الصلة بين الجانبين.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وبحث التعاون التدريبي المستمر بين الجانبين بشأن برنامج إعداد المحاضر أو المدرب المعتمد، مشيراً إلى أن الزيارة هدفها تعزيز العلاقات وتنظيم ورش متبادلة للاطلاع على مستجدات العمل باتباع أفضل المعايير العالمية.

شرطة أبوظبي
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية
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