دمج الفنون والتربية البدنية مع حصص اللغة الثالثة في رياض الأطفال

دينا جوني (دبي)

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الخطة الدراسية المتعلقة برياض الأطفال للعام الدراسي 2023-2024، وكذلك للرياض التي تطبّق لغة ثالثة.

وبلغ عدد حصص مرحلتي رياض الأطفال الأولى والثانية 28 ساعة أسبوعياً، موزعة على ثمانية مواد دراسية، منها اللغة الثالثة. ووجّهت المؤسسة بأن لإدارات رياض الأطفال الخيار في تحويل بعض ساعات التمدرس المتعلقة بمادة التربية البدنية والصحية والفنون لتدريس اللغة الثالثة أو دمج محاور التربية البدنية والصحية والفنون في حصص اللغة الثالثة.

ويتوزّع الجدول الأسبوعي لرياض الأطفال على ست حصص يومياً من الاثنين إلى الخميس وأربع حصص يوم الجمعة. وخصصت المؤسسة ثماني حصص للغة العربية تُدمج فيها مفاهيم إسلامية ومهارات حياتية، وثماني حصص للغة الإنجليزية، وسبع حصص للرياضيات والتصميم والتكنولوجيا، وثلاث حصص للعلوم، وحصتين موزعتين بين التربية البدنية والصحية والفنون، أو اللغة الثالثة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أقرّت الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والتي تستهدف المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق المنهاج الوزاري، وذلك لمدة ثلاثة أعوام دراسية لغاية عام 2025-2026.

ولفتت الوزارة في قرار الخطة الدراسية إلى أهمية تطبيق الخطة التربوية الفردية للطلبة أصحاب الهمم «خطة مواءمة المنهج أو خطة تعديل في المنهج»، على أن يحدد فيها مستوى المناهج وأساليب تدريسها، واعتبارات التقييم والاختبارات التي يتم إعدادها للخطة التربوية الفردية، وفق ما جاء في سياسة التقييم المعتمدة لامتحانات الطلبة أصحاب الهمم. وأكد القرار تطبيق نظام المواد الاختيارية على الصف الحادي عشر للمسارين العام والمتقدم في مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق للمنهج الوزاري بدءاً من العام الدراسي الحالي، وفق الآليات المعتمدة.

أهداف

تمّ تحديد أهداف عدة لنظام المواد الاختيارية والتي ترتكز على عدد من المحاور، منها إتاحة الفرصة للطالب لتصميم رحلة التعلّم واختيار المواد التي يرغب في دراستها، وتقديم فرص تعليمية تناسب كل طالب حسب قدراته ومؤهلاته في التحصيل الأكاديمي، وإعداد الطالب لنظام التسجيل واختيار التخصصات والمواد الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.