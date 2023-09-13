تفاهم بين جامعة خليفة و«غرافماتيك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ممثلة بمركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد و«غرافماتيك»، الشركة الرائدة في تطوير المواد المتقدمة والقائمة على تكنولوجيا الغرافين، أمس، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى صياغة إطار عمل استراتيجي للتعاون في مواد الغرافين المتقدمة وعمليات تصنيعها.

وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور حسان عرفات، مدير أول مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد، والدكتور مأمون طاهر، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة غرافماتيك.

وأعرب الدكتور مأمون طاهر عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: «يعد التعاون مع مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد أمراً في غاية الأهمية من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لشركة غرافماتيك، حيث سيساهم في إطلاق العنان أمام الفرص غير المحدودة والمتمثلة في توفير المنتجات والخدمات في جميع القطاعات في دولة الإمارات وخارجها. وفي هذا الإطار، يسعدنا أن نتعاون في دعم رؤية قيادة دولة الإمارات المتمثلة في تحقيق الحياد الكربوني والاقتصاد المتنوع، كما نهدف من خلال تكنولوجيا مواد الغرافين المتقدمة إلى أن نطور حلولاً ذات تأثير ملموس وحقيقي في هذه الرحلة، ونساهم في تشكيل مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً».

من جهته، قال الدكتور حسان عرفات: «يسعى كل من مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد وغرافماتيك، من خلال توقيع مذكرة التفاهم، إلى إقامة تحالف استراتيجي يلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للحياد الكربوني 2050. وفي هذا الصدد، سنتعاون جميعاً في توسيع نطاق الاستفادة من علوم المواد المتقدمة عن طريق الاستعانة بالحلول القائمة على الغرافين لبناء مستقبل تحولي ومستدام لجميع القطاعات الصناعية والبحوث والمجتمع بشكل عام».