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حمدان بن زايد يطلع على مهام وواجبات الحرس الوطني

حمدان بن زايد يطلع على مهام وواجبات الحرس الوطني
13 سبتمبر 2023 19:59

 استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بقصر النخيل سعادة اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري قائد الحرس الوطني يرافقه عدد من كبار الضباط.
واطلع سموه خلال اللقاء على الهوية الجديدة لقيادة الحرس الوطني ورؤيتها ورسالتها ودورها في المجتمع وأهدافها الاستراتيجية والأمنية بالإضافة إلى المهام والواجبات والخطط الاستراتيجية المستقبلية التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل في المجال الأمني والارتقاء بالأداء المهني وكذلك آلية العمل والدعم الذي تقدمه القيادة للمنشآت الحيوية على مستوى الدولة.
كما تعرف سموه على استراتيجية التأهيل والتدريب والتطوير للكوادر المتبعة في قيادة الحرس الوطني والارتقاء بها وتنمية القدرات وذلك بهدف الحفاظ على الأمن وحماية المكتسبات الوطنية.
وأشار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به قيادة الحرس الوطني على مستوى الدولة ..منوهاً سموه بكفاءة منتسبيها في صون المنجزات والحفاظ على استقرار الدولة وتعزيز أمنها.
وأكد سموه أن القيادة الرشيدة للدولة تعمل باستمرار على رفع جاهزية جهاتها الأمنية وتزويدها بأحدث التطورات التقنية الأمنية والاهتمام ببناء الكوادر المؤهلة والمدربة وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
بدوره أعرب قائد الحرس الوطني عن سعادته والوفد المرافق بلقاء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والاستماع إلى توجيهات سموه الكريمة في سبيل رفعة الوطن وتقدمه والتي ستشكل حافزاً كبيراً لمنتسبي الحرس الوطني لبذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وطموحها نحو الأفضل دائماً.
حضر اللقاء سعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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المصدر: وام
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