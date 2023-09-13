الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:50 والمد الثاني عند الساعة 00:53 والجزر الأول عند الساعة 18:50 والجزر الثاني عند الساعة 07:36.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:44 والمد الثاني عند الساعة 21:33 والجزر الأول عند 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 03:53.