منصور بن زايد: مستمرون في دعم التعليم كونه أفضل استثمار للمستقبل

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، افتتاح 11 مجمعاً جديداً ضمن مشروع "مجمعات زايد التعليمية "على مستوى الدولة.

وأكد سموه" أننا برؤية رئيس الدولة.. مستمرون في دعم التعليم كونه أفضل استثمار للمستقبل".

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس :"سعدت اليوم بزيارة عدد من المشاريع التطويرية في مدينة محمد بن زايد السكنية في الفجيرة..أعلنا خلالها افتتاح 11 مجمعاً جديداً ضمن مشروع "مجمعات زايد التعليمية" على مستوى الإمارات..".

وأضاف سموه: " برؤية رئيس الدولة مستمرون في دعم التعليم كونه أفضل استثمار للمستقبل".