برعاية حاكم الشارقة.. انطلاق فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت اليوم، فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2023 في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد".

ويستهدف المنتدى، الذي استقطبت دوراته السابقة أكثر من 50 ألف زائر ومشارك من مختلف الدول، أن يجمع في دورته الـ12، التي تحمل شعار «موارد اليوم... ثروات الغد»، نخبة من أهم المفكرين والخبراء وذوي الاختصاص بقضايا الموارد والثروات والتنمية والاستدامة، مع خبراء الاتصال والإعلام من جميع أنحاء العالم.