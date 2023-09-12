«تنفيذي الشارقة» يبحث تطور الخدمات وتحقيق رضا المجتمع

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

بحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بمتابعة أداء قطاعات العمل الحكومي في الإمارة، واتخاذ القرارات اللازمة لدعم مسيرة النمو، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية، بما ينعكس على تطور الخدمات وتحقيق رضا المجتمع.

واعتمد المجلس تجديد اتفاقيات شركات الامتياز مع عدد من الشركات المشغلة لنشاط أجرة السيارات في الإمارة، مما يعزز من جودة خدمات النقل، وتوفير أفضل الخيارات، وتعزيز التنافس بين الشركات المشغلة.

ومواكبةً للتطور الكبير في القطاع الصحي والتوسع في مجالات عمل هيئة الشارقة الصحية، وتعزيزاً لأدوارها الرقابية المهمة، اعتمد المجلس مقترحاً باستحداث مواد قانونية للمرسوم الأميري الخاص بإنشاء «الهيئة».