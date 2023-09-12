الأربعاء 13 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تنفيذي الشارقة» يبحث تطور الخدمات وتحقيق رضا المجتمع

سلطان بن محمد بن سلطان خلال ترؤسه الاجتماع بحضور عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد (وام)
13 سبتمبر 2023 00:59

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
برعاية حاكم الشارقة.. انطلاق فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
25% من مدارس وحضانات الشارقة الخاصة «خضراء»

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمتعلقة بمتابعة أداء قطاعات العمل الحكومي في الإمارة، واتخاذ القرارات اللازمة لدعم مسيرة النمو، وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية، بما ينعكس على تطور الخدمات وتحقيق رضا المجتمع.
واعتمد المجلس تجديد اتفاقيات شركات الامتياز مع عدد من الشركات المشغلة لنشاط أجرة السيارات في الإمارة، مما يعزز من جودة خدمات النقل، وتوفير أفضل الخيارات، وتعزيز التنافس بين الشركات المشغلة.
ومواكبةً للتطور الكبير في القطاع الصحي والتوسع في مجالات عمل هيئة الشارقة الصحية، وتعزيزاً لأدوارها الرقابية المهمة، اعتمد المجلس مقترحاً باستحداث مواد قانونية للمرسوم الأميري الخاص بإنشاء «الهيئة».

الشارقة
تنفيذي الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضي
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 11:00
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
عربي ودولي
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
اليوم 10:59
وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي
الإمارات
وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي
اليوم 10:48
ابن طوق: الإمارات تمتلك مناخاً استثمارياً تنافسياً وموقعاً استراتيجياً يربط شرق العالم بغربه
الاقتصادي
ابن طوق: قمة مبادرة الحزام والطريق منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©