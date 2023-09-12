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محمد الشرقي يطّلع على مستجدات «الفجيرة لتنمية المناطق»

محمد الشرقي مترئساً الاجتماع بحضور الأعضاء (وام)
13 سبتمبر 2023 00:59

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات المجتمعية التي تسهم في توفير احتياجات أفراد المجتمع، والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم في مختلف مجالات الحياة.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، الاجتماع الثاني للمؤسسة لعام 2023، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني، نائب رئيس المجلس، والمهندس خميس النون، مدير المؤسسة.
ونوّه سموّه بحرص حكومة الفجيرة على تطوير قطاع الخدمات الحكومية التي تستهدف المواطنين في مجال المساعدات السكنية والمبادرات المجتمعية، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الحكومية التي تسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، وتمكينهم إيجابياً في المجتمع، وتطوير جودة الخدمات المقدمة لهم، ما يسهم في تعزيز مسيرة العمل التنموي المستدام بالدولة على جميع الأصعدة.
واطّلع سموه، خلال الاجتماع، على مُنجزات المؤسسة في قطاع الخدمات الإسكانية خلال النصف الأول من 2023، وسير العمل في المشاريع المجتمعية والملاعب الرياضية التي تعمل عليها المؤسسة. وجرى استعراض تقرير سعادة الموظفين لعام 2023 الذي حصلت عليه المؤسسة.
وكرّم سموّه على هامش الاجتماع الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، من المؤسسات المساهمة في تحقيق أهدافها السنوية وخططها ومشاريعها في مجالات الدعم والخدمات المختلفة التي تقدمها.
ووجّه سموّه بمواصلة العمل على تحقيق أهداف المؤسسة، مشيداً بنتائج تقارير العمل، ودورها المحوري في الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي وخدماته التي تحقق الاستقرار والتمكين المجتمعي للأفراد في مختلف مناحي الحياة.
حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
الفجيرة
المؤسسات الحكومية
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