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المؤتمر الصحفي الخاص بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

المؤتمر الصحفي الخاص بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
12 سبتمبر 2023 23:32

كشف  رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي خلال  المؤتمر الصحفي الخاص بعودته  وزملائه في طاقم "Crew-6" من مهمتهم التي امتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية  ، أن« رواد الفضاء الإماراتيون يتدربون حالياً، تحضيراً للمهمات المقبلة بعد أن أكملنا ثاني مهمة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، والتي خضتها بمحطة الفضاء الدولية».

وأضاف النيادي: «من الرائع أن نعود إلى الأرض، وأود أن أقول إن برنامج الإمارات الوطني للفضاء هو برنامج مستدام، ومهمتي تستكمل المسيرة التي بدأها زميلي هزاع المنصوري».

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وعن الوقت الذي يحتاجه رواد الفضاء للتأقلم مع الجاذبية على الأرض، يقول النيادي:« واجهنا صعوبة فور وصولنا للأرض بسبب الجاذبية حيث كان كل شيء ثقيلاً جداً حتى إنني لم أستطع حمل قارورة الماء، واحتجنا لساعات للتأقلم مع الجاذبية».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
سلطان النيادي
الإمارات
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