المؤتمر الصحفي الخاص بعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

كشف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بعودته وزملائه في طاقم "Crew-6" من مهمتهم التي امتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ، أن« رواد الفضاء الإماراتيون يتدربون حالياً، تحضيراً للمهمات المقبلة بعد أن أكملنا ثاني مهمة لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، والتي خضتها بمحطة الفضاء الدولية».

وأضاف النيادي: «من الرائع أن نعود إلى الأرض، وأود أن أقول إن برنامج الإمارات الوطني للفضاء هو برنامج مستدام، ومهمتي تستكمل المسيرة التي بدأها زميلي هزاع المنصوري».

وعن الوقت الذي يحتاجه رواد الفضاء للتأقلم مع الجاذبية على الأرض، يقول النيادي:« واجهنا صعوبة فور وصولنا للأرض بسبب الجاذبية حيث كان كل شيء ثقيلاً جداً حتى إنني لم أستطع حمل قارورة الماء، واحتجنا لساعات للتأقلم مع الجاذبية».