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«الحملات الانتخابية» مستمرة.. و«برامج التواصل» تتصدر أدوات الدعاية

«الحملات الانتخابية» مستمرة.. و«برامج التواصل» تتصدر أدوات الدعاية
13 سبتمبر 2023 01:00

هدى الطنيجي (أبوظبي) 

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تتواصل برامج الحملات الانتخابية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2023 لليوم الثاني على التوالي، عبر مجموعة متنوعة من الحملات الدعائية التي اكتسحت مختلف قنوات التواصل المتاحة بين المرشحين والناخبين لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة.
وقامت شريحة من المرشحين بسرد سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العملية والمهنية في سطور تناقلتها الرسائل النصية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، متضمنة صور المرشحين وأرقام الترشح وعناوين حملاتهم الانتخابية، فضلاً عن تسجيلات صوتية تشرح خبرات المرشح وغيرها من أشكال الترويج والدعاية.
وقال الناخب عبدالله علي: إن الحملات الانتخابية التي انطلقت يوم أمس الأول اتخذت العديد من الأشكال منها التي تطرقت بداية إلى تقديم السيرة الذاتية للمرشح، عبر تقديم شرح مفصل لمختلف مراحل مسيرته المهنية والعملية وطرح أهم شهاداته العملية وغيرها التي تبرز جوانب المرشح في مختلف المجالات، وتسهل عملية اختيار الناخبين للمرشح المؤهل القادر على تمثيل الشعب في المجلس الوطني في حال التأهل والفوز بالعضوية. وقالت الناخبة موزة الشحي: إن أغلب رسائل المرشحين التي انتشرت منذ اليوم الأول وخلال اليوم الثاني اعتمدت على تقديم المرشح للناخبين، من خلال الشهادات العلمية والخبرة العملية في مجالات العمل المختلفة، فضلاً عن الهوايات التي يتمتع بها المرشحون وعناوين ملفاتهم الانتخابية، فيما حرص البعض على إبراز حساباتهم الشخصية منها المتاحة على مواقع التواصل الاجتماعي والإنستغرام و«إكس» وأرقام الهواتف مدعمة بعبارات وطنية وغيرها.
مسؤولية
أكد الناخب أحمد الطنيجي، أن هذه الفترة التي تستمر لمدة 23 يوماً يجب على المرشح استغلالها بهدف بيان قدرته على حمل المسؤولية على عاتقه وأنه على أتم الاستعداد لنقل قضايا أبناء شعبه إلى المجلس الوطني، وإمكانية إحداث التغيير وبعد طرح التساؤلات حول مختلف الجوانب المعنية بالمواطنين.

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