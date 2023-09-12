«الدعاية التقليدية» لمرشحي «الوطني» تختفي من شوارع الظفرة وتتراجع بأم القيوين

سعيد أحمد وإيهاب الرفاعي (أم القيوين ومنطقة الظفرة)

شهدت منطقة الظفرة خلو أغلب الشوارع من اللوحات الإعلانية الخاصة بالحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني في اليوم الثاني من بدء عمليات الدعاية الانتخابية، وفقاً للجدول المعلن للمرشحين.

وجاء انحسار عمليات الدعاية التقليدية للمرشحين بسبب تنوع وسائل الدعاية الأكثر انتشاراً ووصولاً إلى أغلب الناخبين بأقل التكاليف، مقارنةً بأسعار وتكاليف تركيب اللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين، وكذلك أسعار الدعاية المرتفعة في الصحف والمجلات. واعتمد المرشحون على وسائل مبتكرة وحديثة للوصول إلى أكبر شرائح المجتمع وجذبهم إلى برامجهم الانتخابية التي تم البدء في الترويج لها بشكل متنوع ومختلف.

وأكد عدد من الناخبين في منطقة الظفرة، أن الدعاية الانتخابية لم تعد وسيلة لتوجيه رأي الناخب نحو مرشح معين، خاصة في ظل الانتشار السريع لوسائل التواصل الاجتماعي وإمكانية التواصل بين المرشح والناخب.

ويرى الناخب سالم المزروعي، من سكان منطقة الظفرة، أن الدعاية الانتخابية التقليدية لم تعد وسيلة فعالة في العملية الانتخابية، خاصة مع ارتفاع التكاليف التي يتكبدها المرشح في سبيل التعاقد مع شركات دعاية وإعلان وحجز أماكن للوحات الإعلانية التي يستخدمها المرشح لعرض صورته أو جزء من برنامجه الانتخابي.

وأضاف المزروعي: إن التواصل المباشر بين المرشح والناخب يعتبر أكثر الوسائل فعالية في توجيه الناخب نحو برنامج معين، خاصة أن أغلب البرامج قد تتشابه في مضمونها بين المرشحين، لذلك ستكون المعرفة المسبقة للمرشح وقدرته على التأثير على الناخبين ببرنامج يلامس اهتمام غالبية شرائح المجتمع كلمة الفصل في تحديد رأي الناخب تجاه مرشح معين دون غيره من المرشحين.

ويؤكد سيف المنصوري، أن مواقع التواصل توفر مساحة كبيرة جداً ودائمة على مدار الـ24 ساعه للمرشح للتعبير عن برامجه الانتخابية، عكس وسائل الإعلام التقليدية المدفوعة، مثل اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرق، أو من خلال الصحف والإذاعة والتلفزيون، موضحاً أن المقارنة بين وسائل الإعلانات التقليدية وبين التواصل الاجتماعي ستصب جميعها في صالح التواصل الاجتماعي، حيث تتسم الدعاية التقليدية بارتفاع التكاليف بشكل كبير وقلة تأثيرها ومحدودية الانتشار، على عكس التواصل، وكذلك مدة الرسالة الإعلانية التي يمكن أن تظل لأيام وشهور من دون تكاليف إضافية، بجانب قدرة وصول الوسائل الحديثة إلى أغلب شرائح المجتمع، خاصة أن هناك شركات وأفراداً متخصصين في ذلك المجال ولديهم الخبرة على توصيل الرسائل بكل سهولة وبأقل التكاليف لمختلف شرائح المجتمع، رغم تنوعهم واختلافهم. إلى ذلك، وفي أم القيوين شهدت انطلاقة الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي تراجعاً في نشر اللوحات الإعلانية على الشوارع خلال الدورة الحالية مقارنة بالسابقة، حيث اكتفى المرشحون باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، التي تعتبر الوسيلة الأسرع والأكثر انتشاراً بين أفراد المجتمع. وقد خصصت دائرة بلدية أم القيوين، جميع شوارع الإمارة لوضع اللوحات الدعائية للمرشحين، وفقاً للاشتراطات والضوابط المقررة في الإمارة، من ضمنها يجب وضع اللوحات في الأماكن المحددة لها، وألا تعيق الرؤية على السائقين أو تتسبب في وقوع الحوادث المرورية.

وأكد عدد من المرشحين أن وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت وسيلة سهلة لنشر وتلقي المعلومة، وستساعدهم في إيصال برامجهم الانتخابية دون تكلفة مادية، مؤكدين أن تركيزهم في هذه الفترة على التواصل مع الناخبين مباشرة أو عبر الأجهزة الحديثة والذكية، لاكتساب أصواتهم.