«زووم».. مقر انتخابي «افتراضي» لمرشحين

آمنة الكتبي (دبي)

ركز عدد من مرشحي المجلس الوطني الاتحادي في إمارة دبي على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرينها الوسيلة الأفضل لترويج عن حملاتهم الانتخابية، وذلك من خلال استخدام تقنيات وإمكانات غير مسبوقة في الدعاية، حيث إن البعض استعانوا بمصورين ومخرجين لتصوير إعلانات فيديو عالية الجودة، يتحدث فيها المرشح عن أهدافه وطموحاته البرلمانية، فيما استخدم بعضهم تطبيق زووم كمقر انتخابي افتراضي للترويج لحملته الانتخابية.

وقال الناخب عبيد سالم الكعبي: يتجه مرشحو المجلس الوطني الاتحادي إلى وسائل التواصل الاجتماعي لترويج عن حملاتهم الانتخابية، مشيراً إلى أنها الأقرب إلى الجمهور في حين أنها غير مكلفة كالإعلانات الخارجية واللوحات الإعلانية التي كانت تنتشر في الشوارع سابقاً.

وأضاف: كما لاحظنا في هذه الدورة استخدام المرشحين لمنصة تيك توك للتحدث المباشر مع الناخبين، بالإضافة إلى استخدام «منصة زووم» كمقر انتخابي افتراضي لبعض المرشحين.

وأكدت الناخبة فاطمة راشد الشامسي أن وسائل التواصل الاجتماعي تعج بصور المرشحين والفيديوهات التعريفية لحملاتهم الانتخابية، مشيرة إلى أنها تختصر الطريق للوصول إلى الشريحة الأكبر من الناخبين.

وأضافت: أصبح للناخبين وعي كبير في ما يخص البرامج الانتخابية، مبينه أنها سوف تصوت للمرشح القادر على إيصال صوته وقضاياه وتطلعاته للمجلس لمناقشتها تحت قبة البرلمان، وهي مسؤولية وطنية تستوجب من الناخبين ضرورة ممارستها بما يعزز من مكانة الدولة على كل الأصعدة والمستويات.

وبدورها، شددت اللجنة الوطنية لانتخابات 2023 على أن اللجان الفرعية الدائمة التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، تضم في هيكلها فرق عمل عبارة عن «دوريات إلكترونية»، تجوب «فضاء الإنترنت»، مستهدفة مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، والمواقع التي تزداد فيها احتمالات نشر دعاية انتخابية، لمتابعة التزام أعضاء الهيئات خصوصاً في ما يتعلق بضوابط الدعاية الانتخابية.

وأوكلت لجان الإمارات ولجنة إدارة الانتخابات بحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، مهام متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات اللجنة الوطنية للانتخابات والمتعلقة بالإعداد والتجهيز للعملية الانتخابية ورفع تقارير دورية بذلك بما فيها أية مخالفات للتعليمات التنفيذية.

وتتولى اللجان متابعة كل أوجه إنفاق المرشحين على حملتهم الانتخابية خلال فترة انطلاق الحملات الدعائية، سواء أكانت عبر «الفضاء الإلكتروني» أم من خلال وسائل الإعلام الأخرى، ورصد المخالفات التي قد تنشأ أو محاولة تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية.

التعليمات التنفيذية

أكد الفصل الخامس من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والمتعلقة بأحكام وضوابط الحملة الانتخابية، ضرورة حصول كل المرشحين، على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة. وبحسب الفصل فإن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.