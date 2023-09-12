اللوحات الدعائية.. مظهر محفز للعرس الديمقراطي

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

بدأت إعلانات الشوارع لمرشحين للمجلس الوطني في دورته الجديدة، بالظهور في الأماكن الحيوية في الأسبوع الأول للحملات الدعائية والتي وضعت على شكل لوحات دعائية على أعمدة الإنارة، والتي نظمت بالالتزام بالتعليمات الخاصة باللائحة التنفيذية الخاصة بشروط ومعايير الدعاية والإعلان للترشح لانتخابات المجلس الوطني.

وعبر الأهالي والناخبون عن رضاهم عن تعدد وسائل الترويج عن الحملات الانتخابية الخاصة بالمرشحين الراغبين في الانضمام لعضوية المجلس الوطني، والتي يتخذونها وسيلة للإعلان عن برامجهم الانتخابية والتي تنوعت ما بين لوحات دعائية في الشوارع الحيوية وبعض الأماكن في الإمارة، وبين اللجوء لوسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم المجالس الأهلية وغيرها من وسائل، والتي يكشف من خلالها المرشح عن برنامجه الانتخابي وخططه المستقبلية التي سيطرحها تحت قبة المجلس الوطني.

وقال المواطن عارف الشحي: إنه كغيره من المواطنين، يشعر بالحركة الانتخابية من خلال اللوحات الإعلانية والدعائية للمرشحين والتي تتضمن الشعارات وأرقام المرشحين، ناهيك عن المجالس الدعائية التي يعرض خلالها المرشح تطلعاته وجدوله الانتخابي والطموحات والتوصيات التي سينادي بها وسيطالب بها خلال دخوله المجلس الوطني، مؤكداً أنه كغيره من مواطني الدولة يتمنى أن يصل إلى قبة البرلمان كل من يحق له الوصول، وأنهم سيوصلون آرائنا وطموحنا من خلال أصواتهم.

وقالت آمنة الظهوري، ناخبة من إمارة رأس الخيمة: إن وجود الحملات الدعائية والإعلانات في شوارع الإمارة عامل محفز للمتابعة العرس الديمقراطي للانتخابات عام 2023، منوهة بأن الدعاية فرصة جيدة تتيح للمرشحين التعبير عن أنفسهم في المقار المخصصة، الأمر الذي يسهل على الناخبين اختيار ممثليهم في المجلس الوطني.