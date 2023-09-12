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«لجنة عجمان» تعتمد الحملات الانتخابية لمرشحي الإمارة

راشد السويدي
13 سبتمبر 2023 00:59

أبوظبي  (الاتحاد)

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اعتمدت لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، الحملات الانتخابية لمرشحي الإمارة، حيث استأثرت مواقع التواصل الاجتماعي بالحصة الأكبر من اهتمام المرشحين.
ودعت اللجنة المرشحين إلى الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، تجنباً لأي تجاوزات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية.
وأوضح راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أن اللجنة وضعت الآليات اللازمة لتسهيل الخدمات والإجراءات لمرشحي الإمارة الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية في الأماكن المخصصة لذلك في الإمارة. وأكد حرص اللجنة على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين ومتابعة تنفيذها، وفق الأحكام والضوابط الواردة في التعليمات التنفيذية التي حددتها اللجنة الوطنية لانتخابات.
وشدد راشد السويدي على ضرورة التزام المرشحين بواجباتهم، وأبرزها تعزيز الانتماء الوطني، والعمل على تحقيق المصلحة الوطنية، والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع.

عجمان
المجلس الوطني الاتحادي
اللجنة الوطنية للانتخابات
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