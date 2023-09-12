«مدرسة 42 أبوظبي» تفتح باب التسجيل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مدرسة 42 أبوظبي»، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، فتح باب التسجيل في نسخة شهر أكتوبر من برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين)، والذي سينطلق في 23 أكتوبر 2023، بهدف اختيار نخبة جديدة من المرشحين للانضمام لـ «جيل 42 أبوظبي»، والذي يضم طلابها وخريجيها المستقبليين الذين سيساهمون في بناء مستقبل الإمارة، وريادة مسيرتها نحو التحول الرقمي، وذلك عبر الالتحاق ببرنامجها المجاني لتعليم البرمجة، القائم على منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب.

وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «تعد انطلاقة النسخة الخامسة من برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين) في المدرسة واستضافة دفعة جديدة من المرشحين الراغبين في الانضمام إلينا هذا العام شهادة تؤكد مستويات النمو الكبير الذي تشهده مدرسة 42 أبوظبي، والذي يأتي بما يتماشى مع جهودنا لبناء جيل 42 أبوظبي الذي يضم في صفوفه قادة المستقبل الرقمي الذين سيساهمون في بناء المستقبل والارتقاء بمختلف القطاعات، من خلال تعلمهم للغة البرمجة التي تعد لغة المستقبل».

وشهدت مدرسة 42 أبوظبي منذ انطلاقتها انضمام 584 طالباً إليها، بما في ذلك 152 طالباً وطالبة من مواطني دولة الإمارات.

ولا يتطلب التسجيل في 42 أبوظبي أي خبرةٍ مسبقة في مجال البرمجة أو شهاداتٍ أكاديمية، حيث يشترط فقط أن يكون الطالب بعمر 18 عاماً وأكثر، وأن يتمتع بالطموح والشغف للتعلّم واكتساب معارف جديدة وقدراتٍ عالية في الإبداع والتصميم والتكيّف مع الضغط والتعاون للعمل ضمن فريق.