«ألف للتعليم» تبرم اتفاقية تعاون مع «ساموا الأميركية»

نيويورك (الاتحاد)

أبرمت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم في ساموا الأميركية، لإتاحة حلول «مسارات ألف» التعليمية المبتكرة لعشرة آلاف من طَلَبة المدارس العامة في جزيرة ساموا. وتمثل هذه الشراكة خطوةً نوعية لتحقيق التحول في المنظومة التعليمية في ساموا الأميركية.

وقال جيفري ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة «ألف للتعليم»: «يسرنا إبرام اتفاقية التعاون مع وزارة التعليم في ساموا، وإتاحة حلول (مسارات ألف) في المدارس المحلية، لدعم الطَلَبة ورفدهم بأدوات النجاح في رحلتهم الأكاديمية. وتعكس هذه الخطوة تنامي مكانة (ألف للتعليم) كمزودٍ رائد لحلول التعلم المشخصن للطلبة حول العالم. وسنواصل العمل على تمكين المعلمين وإلهام المتعلمين، ودفع عجلة تحول التعليم عبر حلولنا المبتكرة مثل مسارات ألف».

وقالت نيتيني سيني، نائب مدير المناهج والتوجيه بوزارة التعليم في ساموا الأمريكية: «نتطلع قدماً لإطلاق حلول مسارات ألف في ساموا الأميركية. وسيدعم البرنامج أهدافنا، وسيساعد في إشراك الطلبة في ظل تنامي الضغوطات العاطفية والغياب المطوَّل. ونؤمن بقدرتنا على تجاوز التحديات ومواكبة التحولات بالاستعانة بمسارات التعلُّم المشخصن، والتطوير المهني المخصص للمعلمين والتدريب المستمر».

وبدأ تطبيق حلول «مسارات ألف» مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، وستطلق وزارة التعليم في ساموا الأميركية المنصة بتاريخ 18 سبتمبر، بدءاً من المدارس الثانوية. وستتاح هذه الحلول على مراحل عدة، مما سيتيح للوزارة نشرها بسلاسة قبل توسيع نطاقها لتشمل المراحل الدراسية المبكرة.