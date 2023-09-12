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أكاديمية سيف بن زايد تنظم ورشة «الذكاء الاصطناعي»

المشاركون خلال الورشة (من المصدر)
13 سبتمبر 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ورشة عمل على مدار يومين، تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في مجال التدريب والتعليم».
وناقشت تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، وتطوير مجموعة المهارات الخاصة بمركز التدريب الافتراضي المتخصص في الأكاديمية، من خلال تعريف الموظفين بالمسار المستقبلي للتدريب والتعليم القائم على التقنيات الذكية.
وأوضح العقيد طلال عبد الرحيم الأحمد، مدير مركز التدريب الافتراضي، أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التدريب أصبح شائعاً بشكل متزايد، لافتاً إلى أهمية تزويد الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للبقاء في الطليعة، مؤكداً أن هذه الأدوات لديها إمكانات هائلة لتعزيز تجارب التعلم وتحسين النتائج. وأكدت المقدم الدكتورة الشيماء طالب حسين، نائب مدير مركز التدريب الافتراضي، أهمية الورشة في إنشاء برامج تدريبية مبتكرة لفريق العمل، لافتة إلى أنها ركزت على أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي في التدريب.وركزت في يومها الأول على تدريب موظفي مركّز التدريب الافتراضي على وحدات التدريب العملي، والعروض التكنولوجية الحية، والحوارات التفاعلية، إلى جانب تحسين مهارات إدارة الأزمات لدى المشاركين، وصنع القرار، ومهارات الاتصال. وفي يومها الثاني، ركزت على تدريب المشاركين حول استكشاف أفق التقنيات الناشئة، من خلال «إنترنت الأشياء» والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز والأمن السيبراني والحوسبة وغيرها؛ بهدف تزويد الموظفين بمنظور تطلعي حول التعليم القائم على التكنولوجيا.

أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
الذكاء الاصطناعي
شرطة أبوظبي
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