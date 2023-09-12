النائب العام للدولة يبحث مع سفير جورجيا تعزيز التعاون القضائي

أبوظبي (وام)

بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة مع باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، آفاق التعاون المشترك وتعزيز العمل في المجالات القضائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وسبل تنمية هذا التعاون بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقباله لسفير جمهورية جورجيا أمس في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بحضور المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، ومحمد يوسف الحمادي من إدارة التعاون الدولي القضائي وسيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات القضائية والقانونية عبر القنوات الرسمية، وآلية ترسيخ أسس للتواصل الفعال بين النيابة العامة للدولة ونظيرتها الجورجية، وإمكانيات تطوير التعاون المشترك وفق الأسس القائمة على تبادل الخبرات والمعارف الداعمة للارتقاء بالمنظومة القضائية، تماشياً مع توجهات النيابة العامة، للدولة بتفعيل العمل المشترك مع مختلف الشركاء وترسيخ التواجد على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد النائب العام للدولة بالعلاقات التي تجمع بين الإمارات وجورجيا، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنمية آفاق العمل المشترك في المجال القضائي بين الجانبين نحو مزيد من الازدهار بما يحقق مصالح البلدين في مجال العدالة الجنائية، ويعزز من جهودهما على صعيد ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، أشاد سفير جمهورية جورجيا، بالمبادرات النوعية والتطويرية المنفذة في النيابة العامة.