الأربعاء 13 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

النائب العام للدولة يبحث مع سفير جورجيا تعزيز التعاون القضائي

النائب العام للدولة يبحث مع سفير جورجيا تعزيز التعاون القضائي
13 سبتمبر 2023 00:59

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي

بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة مع باتا كالاندادزه سفير جمهورية جورجيا لدى الدولة، آفاق التعاون المشترك وتعزيز العمل في المجالات القضائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وسبل تنمية هذا التعاون بين الجانبين.
جاء ذلك خلال استقباله لسفير جمهورية جورجيا أمس في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بحضور المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، ومحمد يوسف الحمادي من إدارة التعاون الدولي القضائي وسيف علي القمزي مدير مكتب النائب العام.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الممكنة في مختلف المجالات القضائية والقانونية عبر القنوات الرسمية، وآلية ترسيخ أسس للتواصل الفعال بين النيابة العامة للدولة ونظيرتها الجورجية، وإمكانيات تطوير التعاون المشترك وفق الأسس القائمة على تبادل الخبرات والمعارف الداعمة للارتقاء بالمنظومة القضائية، تماشياً مع توجهات النيابة العامة، للدولة بتفعيل العمل المشترك مع مختلف الشركاء وترسيخ التواجد على المستويين الإقليمي والدولي. 
وأشاد النائب العام للدولة بالعلاقات التي تجمع بين الإمارات وجورجيا، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تنمية آفاق العمل المشترك في المجال القضائي بين الجانبين نحو مزيد من الازدهار بما يحقق مصالح البلدين في مجال العدالة الجنائية، ويعزز من جهودهما على صعيد ترسيخ مبادئ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أشاد سفير جمهورية جورجيا، بالمبادرات النوعية والتطويرية المنفذة في النيابة العامة.

حمد سيف الشامسي
النائب العام
الإمارات
جورجيا
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضي
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 11:00
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
عربي ودولي
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
اليوم 10:59
وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي
الإمارات
وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي
اليوم 10:48
ابن طوق: الإمارات تمتلك مناخاً استثمارياً تنافسياً وموقعاً استراتيجياً يربط شرق العالم بغربه
الاقتصادي
ابن طوق: قمة مبادرة الحزام والطريق منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©