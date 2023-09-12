«العليا للتشريعات بدبي» تحتفي باليوم العالمي للقانون

دبي (الاتحاد)

قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، بمناسبة اليوم العالمي للقانون 2023: «في اليوم العالمي للقانون، نحتفي بالدور المحوري للقانون في إرساء العدل والنظام والمساواة، وتعزيز رفاهية المجتمعات واستقرارها وأمانها ونماء الدول ونهضتها. وتسلط هذه المناسبة الضوء على أهمية القانون كقيمةٍ حضارية وإنسانية، ومظلةٍ تحمي الحقوق وتردع الانتهاكات وتضمن الوفاء بالواجبات، وتؤطر مزاولة الأنشطة بأنواعها، وتنظم التزامات وتعاملات الأفراد والكيانات».

وأضاف: «وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تمثل سيادة القانون ثقافةً اجتماعية ومؤسسية راسخة، وعاملاً أساسياً في تعزيز مكانة الدولة كوجهةٍ مفضلة للحياة، تحتضن على أرضها أبناء أكثر من 200 جنسية وتضمن صون حقوقهم دون تمييز.