استعراض التعاون البلدي وإنجازات «عنواني»

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت دائرة البلديات والنقل، بالشراكة مع بلدية مدينة أبوظبي، ومركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من المجالات، والاستفادة من التجارب الناجحة والمميزة للارتقاء بالخدمات، وتطوير الأداء بما يخدم المجتمع، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال استقبال دائرة البلديات والنقل ممثلة بقطاع دعم العمليات، وبلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع تخطيط المدن، وفداً من مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية يترأسه الدكتور أحمد حسن المرشدي - مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية.

وتناول الاجتماع العديد من المحاور، أهمها: استعراض السياسات الرئيسة، ومراحل التخطيط والتنفيذ الخاصة بمشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد في إمارة أبوظبي.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي، خلال العرض التقديمي، أن مشروع العنونة والإرشاد المكاني الموحد في إمارة أبوظبي (عنواني) هو عبارة عن نظام يهدف إلى تسمية الشوارع وترقيم المباني والمنشآت، وإضافة الرمز البريدي في إمارة أبوظبي، لتسهيل عملية الوصول إلى أي موقع داخل الإمارة.