دبي تستضيف المؤتمر العالمي لمستقبل المنافذ

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن مطار دبي تعامل مع نحو 42 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما شهدت نسب الإقامات المنجزة ارتفاعاً بنسبة 63%، وزيادة بنسبة 52% للإقامات الذهبية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن إطلاق المؤتمر العالمي لرسم سياسات مستقبل المنافذ بدبي خلال الفترة ما بين 19 و20 من الشهر الجاري، في فندق مدينة جميرا بدبي، بحضور ومشاركة نُخبة من القادة وصُنّاع القرار والباحثين والخُبراء من جميع أنحاء العالم.

وأشار اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه قطاع المنافذ على مستوى العالم، وكيفية إيجاد حلول جذرية لها، خصوصاً أنه من المتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطارات العالم إلى 19 مليار مسافر بحلول عام 2040، ويستضيف المؤتمر متحدثين من الخبراء والمختصين لاستقراء مستقبل هذا القطاع الحيوي وطرح الخطط والبرامج المستقبلية المناسبة للتعامل معه.

وقال: «ستقوم الإدارة بتشكيل لجنة مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، والعمل على إدراجها ضمن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للإدارة».

وذكر بن سرور، أن «إقامة دبي» قطعت شوطاً كبيراً في التحول نحو الخدمات الذكية في مختلف قطاعاتها، وسبقت العالم بتنفيذ برامج ومبادرات نوعية كان لها الأثر في تسهيل حركة المسافرين.

الذكاء الاصطناعي

أفاد اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، أن مطارات دبي تعاملت مع 42 مليون مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، من بينهم مسافرو الترانزيت، مشيراً إلى أن إقامة دبي نجحت في تسخير الذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة المسافرين، والتعامل مع الطلب المتزايد خلال المواسم المختلفة، خصوصاً أن المنافذ شهدت طفرة في أعداد المسافرين بعد الانتهاء من جائحة كورونا.

وقال الشنقيطي إن نحو 42% من المسافرين عبر مطارات دبي يستخدمون البوابات الذكية، فيما تستهدف الإدارة أن تصل بهذه النسبة إلى 80% تقريباً.