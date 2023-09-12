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500 عامل استفادوا من «لنسعدهم» في الشارقة

500 عامل استفادوا من «لنسعدهم» في الشارقة
13 سبتمبر 2023 00:57

الشارقة (الاتحاد)

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شاركت هيئة تطوير معايير العمل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنفيذ مبادرتها المجتمعية بعنوان «لنسعدهم» لفئة العمال. ويأتي ذلك انطلاقاً من الإيمان الصادق بأهمية تعزيز التعاون والتواصل، وبناء علاقات شراكة مبنية على خدمة المجتمع، وتجسيداً للالتزام المستمر بتنفيذ مبادرات صحية وتوعوية في إمارة الشارقة.
انطلقت المبادرة صباح أمس الأول، حيث استهدفت الوصول إلى مجموعة تضم 500 عامل في المواقع الإنشائية بمدينة تلال بالشارقة. شملت المبادرة توزيع وجبات غذائية ومشروبات باردة على العمال، اعترافاً بجهودهم وسعيهم المستمر نحو إسعاد أفراد المجتمع كافة.
كما شاركت في الحملة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية وشركة فوود اي تي أم، المتخصصة بتقديم وجبات غذائية صحية ومتاحة للعمال، بالإضافة إلى شركة الحمد لمقاولات البناء.
وأثنت الهيئة على جهود شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تتجلى في مبادراتهم المجتمعية تجاه العمال وجهودهم نحو تحسين بيئة العمل في إمارة الشارقة، وجعلها بيئة جاذبة للعمال وأصحاب العمل.

الشارقة
هيئة تطوير معايير العمل
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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