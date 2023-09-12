«الشارقة للإعلام» تستقبل «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أمس، منتسبي برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في نسخته الخامسة، والذي ينظمه مركز الشباب العربي، وتم إطلاع المشاركين على أحدث التجارب والممارسات والخدمات المقدمة لدى «شمس».

ويهدف برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، إلى تطوير المهارات «الخضراء»، وتعزيز الارتباط بالهوية واللغة العربية للمشاركين البالغ عددهم 51 من 18 دولة عربية.

وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»: «إن للمواهب الشابة المؤهلة والمدرَبة إعلامياً دوراً في نقل صورة إيجابية حضارية لقصص النجاح الملهمة التي تحققها الدولة والمنطقة وفي دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، فالإعلام ليس فقط مهمَة، بل رسالة ذات أهداف كبيرة لبناء المجتمعات وتطورها بما يلبي حاجتها».

وأضاف أن تغيير الصورة النمطية للمجتمع، واحدة من مهام الإعلام الحديث، خاصة في ظل الأزمات الحالية التي تواجه العالم وأبرزها البيئة والمناخ، ووجه دعوته للمشاركين إلى تسخير التقنيات الحديثة لخدمة الإعلام العربي، وتابع: «نتطلع إلى إلهامكم وإبداعكم في مجال الإعلام.. ينتظركم دور استثنائي في المستقبل، خاصة مع التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي».