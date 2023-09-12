الأربعاء 13 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

يوم مفتوح للتوظيف في التعليم الخاص بعجمان

يوم مفتوح للتوظيف في التعليم الخاص بعجمان
13 سبتمبر 2023 00:57

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«لجنة عجمان» تعتمد الحملات الانتخابية لمرشحي الإمارة
عمّار النعيمي يشيد بتطورات البنية التحتية في عجمان

 نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وبالتعاون مع مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان، يوماً مفتوحاً للتوظيف في المدارس الخاصة بهدف استقطاب عدد من الكوادر الوطنية إلى القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس» الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وحظي اليوم المفتوح بمشاركة 13 مدرسة خاصة في إمارة عجمان، حيث طرحت مجموعة من الشواغر الوظيفية للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية.
 وشهد اليوم المفتوح الذي عقد في جامعة المدينة بعجمان حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات، وتم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص.

التعليم الخاص
عجمان
دائرة الموارد البشرية
المدارس الخاصة
القطاع الخاص
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضي
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 11:00
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
عربي ودولي
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
اليوم 10:59
وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي
الإمارات
وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي
اليوم 10:48
ابن طوق: الإمارات تمتلك مناخاً استثمارياً تنافسياً وموقعاً استراتيجياً يربط شرق العالم بغربه
الاقتصادي
ابن طوق: قمة مبادرة الحزام والطريق منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©