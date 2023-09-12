25% من مدارس وحضانات الشارقة الخاصة «خضراء»

الشارقة (وام)

تعتزم هيئة الشارقة للتعليم الخاص تحويل 25% من المدارس والحضانات في الشارقة إلى مؤسسات تعليمية خضراء بحلول الربع الرابع من عام 2024، وذلك من خلال إطلاقها مشروع المدارس والحضانات الخضراء الذي أعلنت عنه انسجاماً مع استراتيجية دولة الإمارات لعام الاستدامة 2023، على أن يتم التعاون مع ذوي الاختصاص لتقديم التدريب والتثقيف اللازم للمعلمين والطلاب.

يستهدف المشروع الذي يتزامن مع قرب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28)، تطبيق مفاهيم وثقافة الاستدامة في قطاع التعليم وتكريسها، وتفعيل دور المدارس والحضانات الخاصّة في تبني ممارسات بيئية مستدامة، وتنظيم فعاليّات تقود إلى إحداث تغيير معرفي وقيمي وسلوكي تجاه البيئة.

ويتقاطع المشروع مع مبادرة شراكة التعليم الأخضر التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، وهي مبادرة رئيسيّة تستهدف تعزيز دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتضمين جدول أعمال المناخ في المنظومة التعليمية في الدولة.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أهمية دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الوعي البيئي بين الطلبة وإعدادهم للمشاركة الفعّالة في بناء مستقبل أكثر استدامة، موضحة أن المشروع يعكس التزام الهيئة بتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والمشاركة لمواجهة التحديات البيئية العالمية.

وأوضحت أن المشروع ينسجم مع دعوة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، إلى العمل على تشكيل الثقافة البيئية لدى الأجيال، وإطلاق المبادرات والبرامج، ومنها مبادرة شراكة التعليم الأخضر التي تم إطلاقها مؤخراً ضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28).

وأكدت أهمية استضافة الدولة لمؤتمر المناخ، وتوفير منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون، من أجل وضع حلول مبتكرة في ضوء جمعه رؤساء دول وخبراء من مختلف دول العالم لبحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى محورية دور المؤتمر في تحفيز الجهود العالمية للتخفيف من تأثيرات تغير المناخ عبر التعاون والتنسيق ومواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ.

وعي

عبر علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عن التطلع من خلال مشروع المدارس والحضانات الخضراء إلى تعزيز الوعي البيئي بين المدارس والحضانات لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة والتي لا يمكن تجاهل آثارها السلبية، وانعكاساتها على البيئة، مؤكداً أن المشروع يعد مشروعاً وطنياً وخطوة رائدة نحو تغيير إيجابي ومستدام، ويأتي استجابة لأهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الرابع المرتبط بجودة التعليم.