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انطلاق مؤتمر شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة بدبي

سارة الدلال متحدثة في المؤتمر (من المصدر)
13 سبتمبر 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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دعا المؤتمر السنوي الثالث لشعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة في دبي إلى الاهتمام بتخصص اقتصاديات الصحة في الدول العربية لتحقيق الكفاءة المطلوبة من الميزانيات المخصصة للصحة، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لتنظيم البيانات الصحية، وتخفيف تكاليف علاج الأمراض، خصوصاً الأمراض المزمنة، ودعم نظام صحي مستدام.
وانطلقت أمس جلسات المؤتمر الذي تنظمه شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة في جمعية الإمارات الطبية، ويستمر على مدار 3 أيام، بمشاركة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة في دبي، ودائرة الصحة بأبوظبي. 
افتتح المؤتمر الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، بمشاركة 60 متحدثاً من المتخصصين في مجال اقتصاديات الصحة من 35 دولة. وأكد الدكتور أمين الأميري أهمية عقد المؤتمر الذي يبحث أفضل السبل للاستفادة من الموازنات المخصصة للقطاع الصحي، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية، مشيراً إلى حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار بالتعاون مع الجهات الصحية الحكومية والخاصة، وفق المعايير الصحية العالمية. 
وذكر الأميري أنه حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، تم إنفاق 9 تريليونات دولار على الخدمات الصحية بالعالم عام 2020، نسبة كبيرة منها لدعم 5 أمراض، هي السكري والقلب والرئة، والسرطانات والأمراض النفسية، وهذه النفقات في تزايد.
محاور
قالت الدكتورة سارة الدلال، رئيسة شعبة الإمارات لاقتصاديات الصحة، إن المؤتمر ينعقد بمشاركة خبراء عالميين لمناقشة محاور مختلفة في مجال اقتصاديات الصحة، وبحث التحديات الحالية والمتوقعة، واستكشاف المبادرات المحتملة لتطوير أنظمة رعاية صحية متقدمة في الإمارات ودول المنطقة، إضافة إلى التركيز على الأنظمة الصحية القائمة على القيمة.

الصحة
دبي
الذكاء الاصطناعي
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