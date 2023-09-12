الشارقة تختتم «صيف بلا هشاشة»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملة «صيف بلا هشاشة» في مكتبة محمد بن راشد بدبي، بمشاركة أكثر من 100 فرد من زوار المكتبة، والتي انطلقت في يوليو الماضي تحت شعار «صيف بلا هشاشة»، وتهدف لتوعية أفراد المجتمع حول أهمية ممارسة الرياضة.

وأشارت وحيدة عبد العزيز، رئيسة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، إلى أن الجمعية تحرص على رفع مستوى الوعي الصحي لجميع أفراد المجتمع، وترسيخ نمط الحياة الصحي وممارسة الرياضة للوقاية من مرض التهاب المفاصل وسائر الأمراض المزمنة، وانطلاقاً من توجيهات ورؤى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ارتأت الجمعية إقامة وتكثيف الحملات التوعوية التي تدعم وترسخ نمط الحياة الصحي للوقاية من أمراض التهاب المفاصل، والحصول على مجتمع واع وخال من هذا المرض، حيث استهدفت الحملة جميع أفراد المجتمع وفي معظم إماراتنا الحبيبة، انطلاقاً من دبا الحصن، ومن ثم مدينة خورفكان، وصولاً لإمارة دبي. كما أعربت وحيدة عبد العزيز عن شكرها وتقديرها لكافة الشركاء الاستراتيجيين (مكتبة محمد بن راشد، نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية) والداعمين والمؤسسات الصديقة التي حملت على عاتقها نشر الوعي الصحي ودعم جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وأثنت على الجهود الرائدة التي يبذلونها، ومنهم: (مركز الشارقة للعمل التطوعي، دائرة الخدمات الاجتماعية، نادي دبا الحصن، مستشفى ميد كير، مراكز ناشئة الشارقة، نادي الشطرنج، نادي خورفكان، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية).