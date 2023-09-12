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لجنة أبوظبي لـ "انتخابات الوطني" تؤكد أهمية التزام المرشحين بالتعليمات التنفيذية وعدم مخالفة ضوابط الحملات الانتخابية

لجنة أبوظبي لـ "انتخابات الوطني" تؤكد أهمية التزام المرشحين بالتعليمات التنفيذية وعدم مخالفة ضوابط الحملات الانتخابية
12 سبتمبر 2023 20:28

 أكد سعادة سيف علي القبيسي رئيس لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، أهمية التزام المرشحين بأحكام التعليمات التنفيذية، والتي أقرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، وساهمت لجنة إمارة أبوظبي بالتوعية حولها لاسيما التعليمات المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية للمرشحين.

يأتي ذلك مع بدء فترة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي تستمر حتى 3 أكتوبر المقبل. وشدد سيف القبيسي على أن لجنة إمارة أبوظبي تعمل على المتابعة المستمرة لجميع الحملات الانتخابية لمرشحي الإمارة، وعلى استعداد تام للرصد والتوجيه، فضلاً عن قيام اللجنة بالإرسال الدوري للرسائل النصية التوعوية لجميع المرشحين، وحثهم على ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتأكد من كافة التعليمات والضوابط المدرجة فيه، والعمل وفق الشروط المحددة، والتي تنظم عمل الحملات والبرامج الانتخابية للمرشحين، التي تم اعتمادها من قبل لجنة إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى مراعاة الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالبلديات المعنية في كل مدن الإمارة، مشيراً إلى أهمية التقيد بكافة التعليمات وعدم ممارسة أية أنشطة لم يتم الموافقة عليها في البرامج الانتخابية. وأضاف: " أتاحت لجنة إمارة أبوظبي فرص التحديث على البرامج الانتخابية للمرشحين، في حال أراد المرشح التعديل والإضافة، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر اللجنة، أو عن طريق البريد الإلكتروني" .

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وانطلاقاً من حرص اللجنة على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين في الإمارة بشكل سلس ومنظم ويحقق نجاحها، دعت لجنة إمارة أبوظبي جميع المرشحين، إلى اتباع اللوائح والسياسات خلال عرض برامجهم الانتخابية بما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية لطرح أفكارهم ورؤاهم التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.

المصدر: وام
اللجنة الوطنية للانتخابات
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