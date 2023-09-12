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وصول فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى ليبيا

وصول فريق الإمارات للبحث والإنقاذ إلى ليبيا
12 سبتمبر 2023 20:16

وصل فريق دولة الإمارات العربية المتحدة للبحث والانقاذ اليوم إلى مدينة مطار بنغازي في دولة ليبيا للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة وأودت بحياة العشرات وإصابة آخرين.
وتأتي هذه المبادرة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا.
وباشر فريق الإمارات للبحث والانقاذ مهامه فور وصوله والذي يضم 34 فرداً مزودين بالآليات والمعدات اللازمة لأداء مهامه.
ويصنف فريق الإمارات للبحث والانقاذ من فئة "الثقيل" وهي بمثابة رخصة دولية معتمدة من الأمم المتحدة تتيح للفريق القيام بعمليات البحث والاتقاذ إقليمياً ودولياً وفق المتطلبات والمعايير والاجراءات المتبعة في هذا الشأن.

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المصدر: وام
الإمارات
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