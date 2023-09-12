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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
12 سبتمبر 2023 17:01

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.
وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:35 والمد الثاني عند الساعة 00:17 و الجزر الأول عند الساعة 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 07:13.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 09:19  والمد الثاني عند الساعة 20:52  والجزر الأول عند 15:24 والجزر الثاني عند الساعة 03:24.

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