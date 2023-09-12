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3 مليارات درهم عقود البناء بإمارة عجمان

عجمان تشهد تطورا سريعاً في البناء (من المصدر)
12 سبتمبر 2023 16:23

عجمان (الاتحاد)
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، تجاوز عقود البناء في الإمارة أكثر من 3 مليارات و715 مليون درهم، حسب التقرير الصادر عنها للنصف الأول من العام الحالي، والذي يأتي انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.
وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن قيمة العقود شهدت نمواً مقارنة مع الفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث سجل العام الماضي ما قيمته 2.1 مليار درهم، فيما رصدت قيمة البناء بمليار و900 مليون درهم عام 2021، مؤكداً أن عجمان، إمارة مستدامة ومدينة شاملة ومتكاملة، تسعى بلا توقف، وفقاً للتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة لتوفير مقومات الرفاهية والعيش الكريم للسكان، وإيجاد بيئة ناجحة لإقامة المشاريع الاستثمارية لرواد الأعمال، كما تمكنت من أن تكون بوصلة للسياح والزوار من داخل الدولة وخارجها.
وقال: إن التسهيلات المتنوعة والخدمات المتميزة، أسهمت في رفع مستوى الرضا والسعادة العام، وعززت التوجه المستمر للاستقرار، وافتتاح المشاريع الناجحة في عجمان.
من جانبه، أوضح المهندس خليفة عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المباني بالدائرة، أن نسبة الارتفاع في قيمة عقود البناء سجلت ما مقداره 72% مقارنة مع العام الماضي، مثمناً الخطط الطموحة والمبادرات النوعية التي تدشنها الدائرة لتقديم خدمات متميزة في مجال تراخيص أعمال البناء وسرعة إنجاز الخدمات وتعزيز تنافسية الإمارة في المؤشرات العالمية، لتتقلد الدائرة المرتبة الأولى عربياً في مدة استخراج رخصة البناء.
وأشاد الفلاسي بالتحول الرقمي الذي تبنته إدارة المباني، والذي أسهم في تسريع المعاملات وإنجازها خلال وقت قياسي وبدقة متناهية.

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