الأربعاء 13 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق «الحصن»

إطلاق الإصدار الجديد من تطبيق «الحصن»
12 سبتمبر 2023 16:07

أطلقت المنظومة الصحية في الدولة الإصدار الجديد من تطبيق "الحصن" بعد إضافة ميزات جديدة تشمل جميع التطعيمات الضرورية للأطفال منذ ولادتهم وحتى بلوغهم عمر 18 عاماً لتعزيز الالتزام بالبرنامج الوطني للتحصين في إطار أولويتها لتطوير النظام الصحي ووقاية المجتمع من الأمراض السارية بهدف دعم نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة تغطية الأطفال بالتطعيمات من خلال الإجراءات الاستباقية الوقائية بأفضل التقنيات الرقمية المتقدمة.
وتعد الميزات الجديدة في تطبيق "الحصن" المدعومة بالسحابة الوطنية ثمرة للتعاون المشترك مع منصة "رعايتي" الرقمية المخصصة للرعاية الصحية والتي تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد "NUMR" والذي يشكل جزءاً محورياً في المنظومة الصحية.
ويتيح التحديث الجديد مجموعة من الحلول الرقمية التي تتيح للأسر متابعة حالة التطعيم ومراجعة سجلاتها بسهولة ويسر من خلال واجهة مصممة بإحترافية وفق أعلى المعايير والممارسات التي تضمن سلاسة الاستخدام لجميع الأفراد بالإضافة إلى إمكانية وصول المستخدمين إلى معلومات دقيقة وموثوقة بفضل التعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية.
وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن تحديث تطبيق "الحصن" الذي يعد أحد الحلول الرقمية الوطنية التي أطلقتها الإمارات وتحظى بثقة ومصداقية وموثوقية عالية بإضافة ميزة الوصول إلى تطعيمات الأطفال المشمولة بالبرنامج الوطني للتحصين يأتي ضمن استراتيجية التحول الذكي للخدمات الصحية والاستفادة من التقنيات والتطبيقات الذكية ضمن المساعي الحكومية لتنويع قنوات التواصل مع أفراد المجتمع لتحقيق أفضل تغطية صحية والحفاظ على معدلات عالية للتغطية بالتطعيمات نظراً لكونها تعتبر من أكثر التدخلات الصحية نجاحاً وفعالية للوقاية من الأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات وحماية صحة الأطفال وضمان مناعة المجتمع.
وحصد تطبيق "الحصن" منذ إطلاقه لأول مرة في 2020 العديد من الجوائز الدولية والتي شملت جائزة "ستيفي" للأعمال الدولية وجائزة التميز العالمية عن فئة "أفضل تطبيق ذكي" وجائزة الأفضل في فئة "موارد الصحة الرقمية المتنقلة" ضمن برنامج جوائز الصحة الرقمية في الولايات المتحدة الأميركية والتي تعتبر من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة في مجال الإبداع والتميز المؤسسي على مستوى العالم.
ويشكل تحديث تطبيق "الحصن" الجديد نقلة نوعية وطموحة في سعي دولة الإمارات إلى تحقيق الريادة في الرعاية الصحية الرقمية حيث يجسد رؤية استراتيجية لضمان صحة جميع أفراد المجتمع ليصبح منصة رقمية شاملة تواكب احتياجات أسر مجتمع دولة الإمارات في كل مراحل الحياة.

أخبار ذات صلة
500 عامل استفادوا من «لنسعدهم» في الشارقة
مسؤول هندي: نتطلع للعمل بشكل وثيق مع الإمارات في المدن الذكية
المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الرعاية الصحية
التطعيمات
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضي
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 11:00
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
عربي ودولي
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
اليوم 10:59
وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي
الإمارات
وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي
اليوم 10:48
ابن طوق: الإمارات تمتلك مناخاً استثمارياً تنافسياً وموقعاً استراتيجياً يربط شرق العالم بغربه
الاقتصادي
ابن طوق: قمة مبادرة الحزام والطريق منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©