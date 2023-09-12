حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير الكويت

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة مع دولة الكويت الشقيقة في جميع المجالات. كما بحث معه العلاقات الأخوية المتينة والروابط الوثيقة مع دولة الكويت الشقيقة، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. من جانبه عبر سعادة جمال محمد الغنيم، عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.