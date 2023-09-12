الأربعاء 13 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية العين تفتتح 4 حدائق جديدة ومسار للدراجات في أم غافة

بلدية العين تفتتح 4 حدائق جديدة ومسار للدراجات في أم غافة
12 سبتمبر 2023 14:25

 افتتحت دائرة البلديات والنقل متمثلة في بلدية مدينة العين 4 حدائق جديدة ومسار للدراجات الهوائية في منطقة أم غافة.

يأتي مشروع الحدائق ومسار الدراجات ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدائرة ، لتوفير حدائق متعددة الأنشطة لخدمة الأحياء السكنية بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فاعليتها، لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة وحماية البيئة والمحافظة عليها وتحسين جودة التهوية وجمال المدن، إضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية.

وقال مركز البلدية الفرعي في مزيد، إن تصاميم الحدائق المنفذة تراعي تنوع الأنشطة الرياضية والترفيهية والمناظر التجميلية وفق معايير الاستدامة لخلق مستوى عالٍ من الراحة، مع مراعاة متطلبات أصحاب الهمم ضمن مداخل ومخارج الحدائق إضافة إلى توفير الألعاب المناسبة لهم، وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع وتوفير متنفس طبيعي للسكان.

أخبار ذات صلة
«التنمية الأسرية» تطلق حزمة من البرامج المتميزة
«وام» شريكاً إعلامياً لـ«منتدى التايمز» في جامعة الإمارات

ويشمل المشروع حدائق، أم غافة والأريام والمريخات المصغرة والجوري إلى جانب تنفيذ مسار أم غافة للدراجات وذلك بهدف توفير حدائق متعددة الأنشطة قريبة من الأحياء السكنية.

جدير بالذكر أن بلدية العين تحرص على التوسع في نشر المسطحات الخضراء في مدينة العين، مع الالتزام بمعايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تطبيق مشروع زراعة النباتات المحلية والبيئية ذات الاستهلاك المنخفض للمياه ومشاريع التجميل الطبيعي للمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها. 

المصدر: وام
العين
بلدية العين
حدائق العين
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
الرياضي
اللجنة المنظمة تعتمد برنامج «أبوظبي جراند سلام» للجودو
اليوم 11:00
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
عربي ودولي
رئيس الوزراء الياباني يجري تعديلاً وزارياً
اليوم 10:59
وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي
الإمارات
وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى بنغازي
اليوم 10:48
ابن طوق: الإمارات تمتلك مناخاً استثمارياً تنافسياً وموقعاً استراتيجياً يربط شرق العالم بغربه
الاقتصادي
ابن طوق: قمة مبادرة الحزام والطريق منصة مهمة لتعزيز التواصل والتكامل الاقتصادي
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©