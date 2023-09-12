بلدية العين تفتتح 4 حدائق جديدة ومسار للدراجات في أم غافة

افتتحت دائرة البلديات والنقل متمثلة في بلدية مدينة العين 4 حدائق جديدة ومسار للدراجات الهوائية في منطقة أم غافة.

يأتي مشروع الحدائق ومسار الدراجات ضمن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدائرة ، لتوفير حدائق متعددة الأنشطة لخدمة الأحياء السكنية بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فاعليتها، لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة وحماية البيئة والمحافظة عليها وتحسين جودة التهوية وجمال المدن، إضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء وترشيد استهلاك المياه لاستدامة الموارد الطبيعية وذلك من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية.

وقال مركز البلدية الفرعي في مزيد، إن تصاميم الحدائق المنفذة تراعي تنوع الأنشطة الرياضية والترفيهية والمناظر التجميلية وفق معايير الاستدامة لخلق مستوى عالٍ من الراحة، مع مراعاة متطلبات أصحاب الهمم ضمن مداخل ومخارج الحدائق إضافة إلى توفير الألعاب المناسبة لهم، وذلك تلبية لاحتياجات المجتمع وتوفير متنفس طبيعي للسكان.

ويشمل المشروع حدائق، أم غافة والأريام والمريخات المصغرة والجوري إلى جانب تنفيذ مسار أم غافة للدراجات وذلك بهدف توفير حدائق متعددة الأنشطة قريبة من الأحياء السكنية.

جدير بالذكر أن بلدية العين تحرص على التوسع في نشر المسطحات الخضراء في مدينة العين، مع الالتزام بمعايير الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تطبيق مشروع زراعة النباتات المحلية والبيئية ذات الاستهلاك المنخفض للمياه ومشاريع التجميل الطبيعي للمحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها.