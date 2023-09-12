اليوم.. المؤتمر الصحفي الخاص بطاقم Crew-6 بعد العودة إلى الأرض

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن المؤتمر الصحفي الخاص بطاقم Crew-6 بعد العودة إلى الأرض.

ويمكن للجمهور متابعة المؤتمر الصحفي الخاص بطاقم Crew-6، حيث سيتحدث خلاله رائد الفضاء سلطان النيادي، وزملاؤه حول مهمتهم التي امتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية: http://mbrsc.ae/live

وسيتحدث خلال المؤتمر رائد الفضاء سلطان النيادي، اليوم في الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات، في أول ظهور إعلامي له منذ عودته للأرض بعد رحلة فضائية استغرقت 6 أشهر.