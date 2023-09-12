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اليوم.. المؤتمر الصحفي الخاص بطاقم Crew-6 بعد العودة إلى الأرض

سلطان النيادي
12 سبتمبر 2023 13:54

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، عن المؤتمر الصحفي الخاص بطاقم Crew-6 بعد العودة إلى الأرض.

ويمكن للجمهور متابعة المؤتمر الصحفي الخاص بطاقم Crew-6، حيث سيتحدث خلاله رائد الفضاء سلطان النيادي، وزملاؤه حول مهمتهم التي امتدت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية:  http://mbrsc.ae/live

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وسيتحدث خلال المؤتمر رائد الفضاء سلطان النيادي، اليوم في الساعة 10:15 مساءً بتوقيت الإمارات، في أول ظهور إعلامي له منذ عودته للأرض بعد رحلة فضائية استغرقت 6 أشهر.

المصدر: آ ف ب
سلطان النيادي
الفضاء
مركز محمد بن راشد للفضاء
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