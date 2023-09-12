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شرطة عجمان تطلق حملة "أبناؤنا أمانة"

شرطة عجمان تطلق حملة "أبناؤنا أمانة"
12 سبتمبر 2023 13:43

أطلقت شرطة عجمان الحملة الفصلية الرابعة تحت شعار " أبناؤنا أمانة" في إطار تنفيذ خطتها المرورية لتأمين بداية عام دراسي آمن وخالٍ من الحوادث.

وقال العقيد سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن الشرطة تولي اهتماماً كبيراً بتأمين تنقل الطلبة إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي الجديد في الذهاب والإياب سواء في حافلات نقل الطلبة أو برفقة ذويهم، ولتحقيق هذا الهدف تم إطلاق الحملة الفصلية لتوعية جميع شرائح المجتمع وخصوصاً الطلبة وأولياء الأمورومشرفي وسائقي الباصات باللغات العربية والإنجليزية والأوردو بالإرشادات الصحيحة لتنقل الطلبة، من خلال المحاضرات التوعوية في المدارس ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ونشر البروشورات والتعليمات المرورية.

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وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات أنه يتم يوميا نشر الدوريات المرورية في ساعات الصباح الباكر في أماكن تجمعات المدارس والطرق الرئيسية في الإمارة لتنظيم حركة السير والحد من الاختناقات المرورية بالتعاون مع مركز الدرون الذي ساهم في تحديد مواقع الازدحام داعيا السائقين إلى التزام قوانين السير والمرور والسرعة المحددة، والحذر أثناء تنقل الطلبة إلى المدارس من أجل ضمان سلامة أبنائنا والحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من آثار سلبية.

 

المصدر: رويترز
شرطة عجمان
عجمان
العودة إلى المدارس
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