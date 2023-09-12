قرقاش: الكوارث الطبيعية والإنسانية فرصة سانحة لتعزيز التعاون العربي

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التحديات الطبيعية والإنسانية فرصة سانحة لتعزيز التعاون العربي فهو المفتاح لمواجهة مختلف التحديات.

وقال معاليه في منشور عبر حسابه الرسمي في «إكس»: في ظل الكوارث الطبيعية وتداعياتها الإنسانية التي تمر بها دول عربية من زلزال المغرب إلى إعصار ليبيا ومصر تبرز أهمية تعزيز جسور التآخي والتضامن لمواجهة هذه الكوارث.

وأضاف معاليه: هذه التحديات الطبيعية والإنسانية فرصة سانحة لتعزيز التعاون العربي فهو المفتاح لمواجهة مختلف التحديات.