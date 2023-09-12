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الإمارات

الإمارات تعفي مواطني أرمينيا من تأشيرة الدخول المسبقة

شعار وزارة الخارجية
12 سبتمبر 2023 11:00

وقعت وزارة الخارجية بروتوكول تعديل مذكرة تفاهم للإعفاء من تأشيرة الدخول المسبقة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا تسهل تنقل مواطني البلدين والبقاء في أراضيهما لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة.

 وبموجب البروتوكول تم التعديل بإضافة جوازات السفر الخاصة والرسمية والعادية لكلا البلدين تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، على أن يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد تبادل الإخطارات الدبلوماسية بين البلدين في الأشهر المقبلة.    

حضر مراسم التوقيع كل من خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية وكارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى الدولة.  

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وأكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية أن قرار الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول يعكس قوة العلاقات بين الدولتين والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.  

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية، والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي، وذلك انسجاماً مع استراتيجية وزارة الخارجية 2023-2026. 

 

المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
أرمينيا
تأشيرات الدخول
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